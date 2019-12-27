Известная украинская певица Гайтана поделилась новым фото с выступления на сцене

На снимке знаменитость стоит возле микрофона в черном с блестками платье. Можно заметить, что певица забыла о белье. На снимке Гайтана улыбается и можно предположить, что артистка счастлива. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку исполнительницы.

"А вы ждете на чудо?", - подписала фото Гайтана.

Фанаты успели оставить несколько сотен лайков и комментарии под фото:

"Не то слово. Но если его ждать, то его не произойдет.", "Да", "Очень жду, С наступающим. "Похожа чем-то на Тину Тернер", "Красивая. Чаще бы по радио слышать и по ТВ видеть".

Сообщалось, что известная украинская певица Гайтана поделилась новым фото с пышной прической.

На фото исполнительница стоит у стойки микрофона и закрыла глаза. Вокруг конфетти, а Гайтана демонстрирует свою идеальную фигуру в вечернем платье.

"Почувствуйте праздник", - написала исполнительница.

Фото успело собрать более сотни лайков за час. Комментарии фанаты написать не успели.

Ранее мы сообщали, что неугомонная Гайтана сверкнула объемными округлостями, личное фото.

Известная украинская певица Гайтана порадовала поклонников ярким откровенным кадром.

В последнее время Гайтана стала все чаще публиковать откровенные снимки в сети.

Так на новом опубликованном звездой фото, она красуется в эффектном наряде и с модной укладкой. На Гайтане похоже, что блестящий комбинезон, ее волосы пышно уложены - на голове артистки виднеется множество игривых кучеряшек.

Поза, которую певица приняла, дабы "завпечатлисться" на память - весьма откровенна. Артистка наклонилась вперед при глубоком декольте своего наряда и таким образом засветила, что называется, лишнее.

Напомним, Гайтана отбросила стыд и посветила прелестями в коротком платье

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