Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина резко изменилась во внешности и показалась всем

Как сообщает Politeka, кадрами девушка поделилась у себя в Instagram.

Так, можно увидеть, что Ефросинину снимают с оригинальной маской, из-за чего ее лицо преобразилось до неузнаваемости.

«Бля*а-муха. Ой, я опять матюкнулась и меня будут проклинать опять», - сказала она, увидев свое лицо.

Уточним, что поклонники Ефросининой не смогли высказаться об инциденте, поскольку кадрами ведущая поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, Маша Ефросинина не перестает восхищать поклонников своими душевными семейными буднями. На єтот раз Маша показала фото своего 5-летнего сына Саши.

Украинская телеведущая активно ведет свой instagram-блог, а также делится различными секретами красоты. При этом наиболее часто в блоге Ефросининой появляется ее сын - 5-летний Саша. А вот старшая дочь, 15-летняя Нана - не частая гостья в блоге своей звездной мамы.

Саша с удовольствием позирует для своей звездной мамы, даже иногда сам просит маму “поснимать” его для ее блога.

Также выяснилось, что Саша умудрился заболеть на праздники. Мама ласково называет его “сопливым кашалотиком”.

Поклонники Маши начали оставлять приятные комментарии под ее новым фото с сыном: " Машенька,ваша копия! Я сейчас в положении и выполняю комплекс упражнений так сказать с вами😊,когда вы были беременны сыночком. А теперь он такой взрослый😉 и не в животике", " Дуже люблю Ваші фото з малим ,відчуваю тепло ,ніжність і любов.. Ви -неперевершена!! А мені рада моя найменша ,моє Золото ,моя третя донечка 6-річна Златочка!! Хоча на зв'язку завжди моя старшенька-Алла Віталіївна і моя середуща -моя Владислава Віталіївна ( і не менше☺️),дорослі уже ,не можна по-іншому.♥️", " Мои две девчонки 😍", " Мне собачка рада 🤔деток нет (((".

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