Артистка немного засветила грудь на фото, но это еще не все...

Экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева предстала перед публикой в ярком стильном наряде

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певицы.

На сей раз Альбина Джанабаева предстала в эффектном наряде – вся в паетках, мехах и даже с перьями на голове – артистка выглядела очень эффектно. Наряд знаменитости был в темных тонах – синий и черный цвета преобладали, помимо прочего, поклонники обратили внимание на глубокий V-образный вырез в зоне декольте платья, которое было на певице.

Фаны экс-ВИА Гры не устают осыпать знаменитость комплиментами – пишут, в основном, удивляясь, как женщине удается выглядеть так молодо и свежо, а также не обходят мимо тему отношений Джанабаевой и Валерия Меладзе. По мнению поклонников пары, этот союз на пользу обоим артистам.

Напомним, ранее артистка продемонстрировала свою подтянутую фигуру и подарила поклонникам практически новогоднее настроение.

Конечно же, без пикантных нюансов не обошлось. Так на новых фото женщина красовалась на съемках одного из новогодних шоу:

«Нет, не в тени, в сиянии ёлок, игрушек, съёмочных софитов!) наснимали красоты, - будем вас скоро радовать…», - подписала артистка снимок.

На съемках артистка была в черном стильном костюме под мужской крой и классической обуви на шпильке, наряд выгодно подчеркнул грудь артиски - последняя, немного "выглядывала" из V-образного декольте.

Поклонники засыпали экс-ВИА Гру множеством комплиментов:

«Милая Вы ❤!!!»

«Вау, красотка»

«Безумно красивый костюм и образ в целом!!)»

«Альбина, какой вы тонкий человек 🌹»

«... Мне уже снятся сны с Вами 😂😃»

«Огонь»

Ранее, артистка продемонстрировала свою любовь к извесному артисту на глазах у изумленной публики.

Супруги выступили на известном российском шоу Ивана Урганта и завели публику до непрерывных апплодисментов.

Так между мужчиной и женщиной ощущается и видна, что называется, искра - помимо прочего в выступлении, Валерий Меладзе схватил Альбину Джанабаеву за руку, а та хотела было прислониться к возлюбленному, но сдержалась и не сделала этот так ярко выраженно, как, вероятно, хотела.

На опубликованных кадрах артистка красуется в комбинезоне черного цвета со скромным, но декольте, Валерий - в костюме.

Во время выступления они они и это видно - очень старались понравиться публике, и, вероятно желали продемострировать с помощью своего творчества всю глубину чувств друг к другу.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.