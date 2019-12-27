Известный украинский танцор и судья «Танцев со звездами» Влад Яма заставил одну из своих коллег «прикрыть красоту»

Как сообщает Politeka, снимками мужчина поделился в Instagram.

«Не прячьте глаза как я на втором фото, не прикрывайте красоту как на третьем, не стойте в тени сильного человека как на четвёртом. А смотрите Кубок Президента как я на пятом фото смотрю в камеру. И улыбайтесь как на первом, и не только сегодня», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Влад Яма позирует в окружении Екатерины Кухар и Натальи Могилевской. На одном из снимков последняя элегантно прикрывает свои ноги.

Уточним, что вместе с ними позирует и украинский исполнитель Сергей Бабкин.

Как сообщалось ранее, известная украинская исполнительница Наталья Могилевская заинтриговала сеть резкими изменениями во внешности. Кадры она опубликовала в Instagram.

«Детский день», - говорится в подписи.

Обратим внимании, что на опубликованном видео Могилевская позирует в шапке с ушками, которые красиво двигаются. Однако поклонники девушки обратили внимание на ее внешний вид.

«Я не узнала Могилевскую», «Бабулечка», «У цыган в пробке купила ? Одеть так себе идея», «как бабка старая», «ООО, не узнал», «Боже мой! Кто это?», «Ну не красиво же. Как бабушка в платочке», «Да, Натуля совсем старушка уже...года ни денешь никуда...», - пишут они.

Напомним, цветущая Могилевская удивила личными кадрами

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