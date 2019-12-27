Новые фото Анфисы Чеховой получились очень эффектными - артистка позировали при приглушенном свете, выпятив свою пышную грудь

Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram знаменитости. На опубликованных снимках артистка и популярная телеведущая расположилась, вероятно, в джакузи. Звезда решила немного расслабиться в канун чреды новогодних праздников.

На Чеховой сдельный и темный, но при этом - очень эффектный купальник. Разумеется, она выставила напоказ свое главное достоинство - объемную грудь, перемычки ранее упоминаемого купальника еле, кажется, сдерживали чтобы та не "выскользнула" наружу.

Так на новых опубликованных фото артистка нежится в полумраке и при этом улыбается. Сидя по пояс в воде, она выглядела очень эффектно.

Анфиса Чехова ежедневно радует подписчиков откровенными личными кадрами в своем микро-блоге.Так ранее артистка позировала на диванчике, при этом забросив ноги на подушки и частично спинку дивана. Таким образом знаменитость прорекламировала один из курортных отелей.

На Чеховой сверкает ночное белье изумрудного цвета, волосы, как всегда, безупречно уложены. На фото отчетливо видно женственные изгибы артистки, а также видно – как форму груди повторяют изящные шелка, точнее – ее анатомические особенности.

Поклонники на рекламу почти не обратили внимания, то ли дело – стройные ножки и чувственные кадры с их любимицей «в центре событий».

А на ранее опубликованном ею видео – ее и ее сына снимает на камеру, наверное, при помощи телефона ее мама и бабушка мальчика. Анфиса Чехова в купальнике наслаждается местными видами и нежится в джакузи, мальчуган рядом резвиться во всю и переспрашивает бабушку: «снимает ли она» их. Несколько раз телеведущая показательно брызнула на мальчика почти что пенной водой, похоже семья неплохо провела время на популярном курорте.

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