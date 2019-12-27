Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова угодила в нелепую ситуацию прямо на сцене

Как сообщает Politeka, кадрами она поделилась в Instagram.

«Я так старалась танцевать "Лебедь" Сен-Санс. А клоун пришёл и испортил мое Лебединое озеро. Я рассердилась…», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Волочкова танцует, после чего «разошлась» и решила выяснить отношения с клоуном. Это стало причиной резких комментариев в сети.

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Я так старалась танцевать "Лебедь" Сен-Санс. А клоун пришёл и испортил мое Лебединое озеро😂😂😂 Я рассердилась...😂 Зеленоград. Аншлаг. Это был мой вам предновогодний подарок.😊🌲 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #зеленоград

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«Переаншлаг», «кто еще тут клоун, Настя?», «Настя,я сегодня видела партию в исполнении примы Большого театра Настя ты жалкое подобие балерины, ты конь германский позорище, не позорь искусство», «вы танцевали в Большом театре. Зачем вам эта клоунада? Это все вас дешевит и не украшает, я не против детишек, но не ваш уровень», - пишут они.

До этого балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram.

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, и она продолжает активно постить новые фото своих достижений, а также демонстрировать разные части тела свои и своего возлюбленного, подогревая желание пользователей обсудить ее скандальные выходки.

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, и она продолжает активно постить новые фото своих достижений, а также демонстрировать разные части тела, подогревая желание пользователей обсудить ее скандальные выходки.

В этот раз артистка похвасталась очередным видео из своего танцевального зала. Во время ролика Волочкова показала, как развязывает пуанты, а также продемонстрировала мозоли после занятий, чем немало и удивила пользователей Инстаграм. 

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