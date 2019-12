View this post on Instagram

Это заключительная репетиция в этом году... Год был творчески очень насыщенным и напряженным. 💃🐣 И сегодня у меня ещё спектакль благотворительный в Зеленограде. Кино-Концертный зал. 18:00. 💃 Я создала балетно-цирковой спектакль "Балерина в зазеркалье цирка" невероятными усилиями физическими и организационными, работая по 8 часов в день в зале..🙄 И осваивая цирковые трюки на подвесах в воздухе на лебедке.. Это очень позитивный проект для всей семьи.😊Так что я снимаю мои пуанты с чувством выполненного долга и с гордостью.😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод