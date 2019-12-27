Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, и она продолжает активно постить новые фото своих достижений, а также демонстрировать разные части тела свои и своего возлюбленного, подогревая желание пользователей обсудить ее скандальные выходки, пишет Politeka.net.

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, и она продолжает активно постить новые фото своих достижений, а также демонстрировать разные части тела, подогревая желание пользователей обсудить ее скандальные выходки.

В этот раз артистка похвасталась очередным видео из своего танцевального зала. Во время ролика Волочкова показала, как развязывает пуанты, а также продемонстрировала мозоли после занятий, чем немало и удивила пользователей Инстаграм.

«Я создала балетно-цирковой спектакль "Балерина в зазеркалье цирка" невероятными усилиями физическими и организационными, работая по 8 часов в день в зале..🙄 И осваивая цирковые трюки на подвесах в воздухе на лебедке.. Это очень позитивный проект для всей семьи.😊Так что я снимаю мои пуанты с чувством выполненного долга и с гордостью.😊», – пишет Настя под постом.

Пользователи Инстаграм тут же раскритиковали ролик звезды.

Ранее звезда опубликовала видео, сделанное на кухне в ее особняке. В кадре Настя в комбинезоне с изображением тигра, а его короткие шорты едва прикрывают пятую точку.

Балерина рассказывает, что она якобы собралась готовить плов для «любимого человека» и показывает огромную миску с порезанной морковкой. Позже она признается, что «где я, а где плов» и заявляет, что будет есть салат, а затем зачем-то показывает холодильник с масками для лица, которые делит пополам с Лолой, своей домработницей.

Пользователи в комментариях отметили, что Волочкова выглядит как минимум нетрезвой, поскольку другими причинами объяснить ее не совсем адекватное поведение в кадре сложно.

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