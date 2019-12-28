Российская балерина Анастасия Волочкова снова попала в конфуз из-за фото со шпагатом

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Волочкова поделилась свежим снимком, на котором она предстала в своей коронной позе - в шпагате. Так, балерина сидит прямо на полу перед лестницей в своем особняке, в руках у нее белый пушистый кот, а впереди - два огромных букета белых роз. Артистка сообщила, что завершила предновогодние гастроли, и собирается улетать в теплые страны на отдых - поближе к океану.

"Вчера состоялся мой заключительный спектакль в этом году.💃 Спасибо, Зеленоград, за овации, цветы, радость встречи. Я подарила вам этот позитив безвозмездно и от души. Тысяча пригласительных разлетелись за два дня..🙈 Мне искренне приятно! Растягиваю удовольствие и радость длиной шпагата.😂 Белый цвет меня украшает, правда?😉🌺💃 Растягивайте и вы удовольствие выходных!🐭 А я завтра-к океану!!!🌴🌴🌴🙏🙏🙏", - подписала снимок Волочкова.

Комментирующине не оценили энтузиазма Анастасии и накинулись на нее из-за шпагата. А некоторые из хейтеров намекнули на дикое одиночество артистки.

"У кота в глазах полная безнадёга.." - "ещё какая😳 кажется, что, если бы мог, давно ушёл, как все)))) Беги Лакки😄"

"Чем больше ей говоришь про яканье, тем еще больше она якает. Это спец, что ли? Ну тогда никакого чувства собственного достоинства у этого ходячего недоразумения"

"Одно и то же. Белый цвет, длина шпагата, цветы и.... Одиночество....."

"А на фига она постоянно ноги раздвигает?"

"Погнали👌!!!Фотосессия, с арендованными букетами, началась☝️Присоска к полу, в подарок☺️"

"Достала со своими шпагатами,букетами,дежурной улыбочкой,А ЧТО еще умеешь в жизни?даже ребенка не можешь воспитать,все такое наигранное,фууууу"

Ранее мы сообщали, Волочкова рассказала, как клоун испортил ее выступление. поделившись в соцсети видео.

«Я так старалась танцевать "Лебедь" Сен-Санс. А клоун пришёл и испортил мое Лебединое озеро. Я рассердилась…», - написала артистка.

«Переаншлаг», «кто еще тут клоун, Настя?», «Настя,я сегодня видела партию в исполнении примы Большого театра Настя ты жалкое подобие балерины, ты конь германский позорище, не позорь искусство», - комментировали в Инстаграм.

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