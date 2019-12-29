Жена известного украинского хореографа Влада Ямы, Лилиана, опубликовала новый пост, в котором рассуждала о мечтах

Красотка предстала в посте в одном длинном свитере, который открывал ее стройные ножки, пишет Рoliteka.net. На ноги девушка вбрала грубые ботинки, они нисколько не отяжелели образ, а наоборот - внесли некую изюминку.

Лилиана опустила взгляд и приподняла ножку. Жена Ямы выглядит великолепно, многие мужчины позавидуют хореграфу.

В посте красотка рассуждала об исполняющихся мечтах:

"Порой мы не замечаем как наши мечты сбываются...🧐⠀ Вот правда, каждому стоит обернуться и посмотреть, что поменялось за последнее время...

Об этом точно стоит задуматься, особенно в предверии Нового Года.🎄😉 Уверена, у многих найдется несколько достижений🥰, которые Вы просто не заметили.😉 ⠀ ⠀

Главное быть благодарным за то, что у Вас есть сейчас и верить только в лучшее....🤗❤️", - написала девушка.

За 12 часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Модель, с большой буквы!!!👍", "Лиличка, какая же ты красавица! Совершенство! Повезло племяннику с женой!🤗💖❤️", "🔥🔥🔥🔥ноги огонь", "Ну, какая же Вы красивая!🔥💋😍😙🌹", "В точку) люди перестали ценить то, что имеют.. А нужно всего лишь сравнить свою жизнь с предыдущим годом, и сказать СПАСИБО🙏вы мудрая женщина 👍", "👌🏻Прелесть))😉👍🏻👍🏻👌🏻🔥", "Оболденная", "Идеальная красотка❤️👌🔥", "Интересно....а что еще будет на показ?", - написали пользователи сети.

Напомним, украинский танцор и судья «Танцев со звездами» Влад Яма заставил одну из своих коллег «прикрыть красоту».

На одних из недавних снимков Влад Яма позирует в окружении Екатерины Кухар и Натальи Могилевской. Последняя элегантно прикрывает свои ноги.

А на другом фото вместе с ними позирует и украинский исполнитель Сергей Бабкин.

«Не прячьте глаза как я на втором фото, не прикрывайте красоту как на третьем, не стойте в тени сильного человека как на четвёртом. А смотрите Кубок Президента как я на пятом фото смотрю в камеру. И улыбайтесь как на первом, и не только сегодня», - говорится в подписи.

Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.