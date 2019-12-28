Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, Петр Чернышев впервые за долгое время показал годовалую дочь Милу

Это произошло 27 декабря во время премьеры шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств", пишет КП.

Отмечается, что из-за состояния Заворотнюк Чернышев выглядит очень подавленым. Зная об этом, друзья решили сделать мужчине сюрприз.

В финале шоу Навка сказала Петру, что в зале находится его годовалая дочь Мила.

"Чернышев тут же взял малышку на руки и вынес ее на лед. Так трогательно целовал годовалой дочке ручки, что вся арена плакала", – пишет издание.

Ранее мы сообщали о том, что судебные приставы объявили охоту на родственников Завоторнюк. Известно, что звездная семья накопила долги, которые теперь требуют погасить.

Сообщается, что у матери Заворотнюк есть долг за квартиру в размере почти 46 тысяч рублей. Платежи за жилье перестали поступать именно в тот момент, когда появилась первая информация о тяжелой болезни "прекрасной няни".

Согласно решению суда, женщина в обязательном порядке обязана погасить задолженность. Такой вердикт фемида вынесла еще в 2018 году, но судебные приставы объявили охоту лишь сейчас.

Также стоит рассказать, что серьезная финансовая проблема обрушилась на Петра Чернышева. Выяснилось, что банк заблокировал счета мужа Анастасии Заворотнюк.

В соцсетях утверждают, что именно из-за больших пожертвований банки заблокировали счета фигуриста, расценив транзакции как мошенничество.

Но директор Анастасии Заворотнюк опровергла эту информацию и заявила, что семья российской актрисы официально не объявляла о сборе денег на лечение.

«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду», — заявила Татьяна Попова в комментарии журналистам.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Также Politeka писала, что молодая дочь больной раком Заворотнюк показала неожиданное фото звездной матери.