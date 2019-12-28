Знаменитость поделилась ярким фото у себя на страничке

Известная украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка шоу "Танцы со звездами", поделилась новым фото

Знаменитость в этот раз позирует возле елки. Анна решила надеть черное платье с открытыми плечами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Ризатдинова предложила загадать от одного до 10 девочкам, чтобы потом посмотреть результат.

"1.Забудь про недостатки. Думай только о своих достоинствах.Первая заповедь.

2. Не опускай подбородок. Девушки, которым нравиться быть лучшими, всегда смотрят прямо перед собой.

3. Больше позитива. Будь активна и уверенна в себе. Позволь энергии бить ключом. Старайся источать, как можно больше положительных эмоций.", - написала Ризатдинова.

В четвертой заповеди Анна советует быть целеустремленной. Нужно ставить цели и идти к успеху.

Под цифрой пять скрылся совет уметь слушать. Нужно уважать чужое мнение и не навязывать свою позицию.

"6. Не бойся меняться. Развивайся, двигайся вперед. Будь разносторонней. Не зацикливайся на одном. Пробуй. Ищи себя.

7. Пахни собой. Найди «свой» парфюм и оставайся ему верна. Запахи ассоциируются с людьми.

8. Проводи больше времени с близкими , они нуждаются в твоей поддержке .", - добавила знаменитость.

Ризатдинова в 9-й заповеди отметила, что не нужно копировать других. Только глупые мужчины будут рады, что их девушка похожа на Анджелину Джоли.

На 10-м месте расположилась заповедь о том, что нужно больше читать. С интересным человеком люди хотят говорить.

Сообщалось, что финалистка шоу "Танці з зірками", гимнастка Анна Ризатдинова показала в камеру свой подарок.

имнастка позировала в черном мини-платье, которое подчеркнуло ее красивую фигуру. Волнистые локоны и неброский макияж дополнили образ красотки.

Находилась Анна в руках с подарком у новогодней елки.

"#різдвянаісторіязтіноюкароль 😇", - подписала пост Ризатдинова.

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