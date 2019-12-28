Актер "Игры престолов" Эндрю Данбар, который являлся дублером Алфи Аллена, сыгравшего Теона Грейджоя умер в Великобритании

В канун Рождества в своем доме умер актер Эндрю Данбар, массовщик и дублер Алфи Аллена, сыгравшего Теона Грейджоя в "Игре престолов". Он также играл в сериале "По долгу службы", британского производства, и был диджеем. Об этом пишет Politeka со ссылкой на западные СМИ.

Руководитель гримеров "Игры престолов" Памела Смит сказала, что среди тысяч статистов, что прошли через толпу "Престолов" - Эндрю всегда выделялся.

Коллега и друг актера Энди Макклой сказал, что всегда все хотели работать с Эндрю. Ведь в нем было что-то особенное: "Люди всегда чувствовали себя хорошо рядом с ним, счастливыми и восторженными, когда он был рядом, всегда было очень весело".

Много людей планирует посетить похороны актера. Режиссеры, актеры, гримеры и другие люди.

Ранее мы сообщали, что звезда "Игры престолов" призналась в серьезных проблемах со здоровьем.

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Недавно артистка рассказала в подкасте Jessie Ware’s Table Manners о неприятном случае в аэропорту.

У Эмилии произошла паническая атака, из-за чего она не могла дышать и расплакалась. По словам звезды, это случилось из-за морального и физического истощения.

Сообщалось, что американская актриса Эмилия Кларк, которая известна по сериалу "Игра престолов" очаровала внешностью в необычном наряде.

Звезда появилась на ежегодной премии The Fashion Awards-2019, где чествуют выдающихся дизайнеров.

33-летняя Эмилия выбрала желтый наряд с пикантными разрезами в области бюста. Артистка сразу же приковала к себе взгляды, благодаря яркому платью, под которое предпочла не надевать бюстгалтер.

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