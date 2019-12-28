Актер "Игры престолов" Эндрю Данбар, который являлся дублером Алфи Аллена, сыгравшего Теона Грейджоя умер в Великобритании
В канун Рождества в своем доме умер актер Эндрю Данбар, массовщик и дублер Алфи Аллена, сыгравшего Теона Грейджоя в "Игре престолов". Он также играл в сериале "По долгу службы", британского производства, и был диджеем. Об этом пишет Politeka со ссылкой на западные СМИ.
Руководитель гримеров "Игры престолов" Памела Смит сказала, что среди тысяч статистов, что прошли через толпу "Престолов" - Эндрю всегда выделялся.
Погода заставит украинцев страдать, зима готовит жесткий удар: появился свежий прогноз
Зеленский в странной компании поразил украинцев, кадры слили в сеть: «Ух, Новый год будет веселым»
Волчек перед смертью раскрыла правду о детях Пугачевой: всплыла переписка, о которой никто не знал
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
Коллега и друг актера Энди Макклой сказал, что всегда все хотели работать с Эндрю. Ведь в нем было что-то особенное: "Люди всегда чувствовали себя хорошо рядом с ним, счастливыми и восторженными, когда он был рядом, всегда было очень весело".
Много людей планирует посетить похороны актера. Режиссеры, актеры, гримеры и другие люди.
Ранее мы сообщали, что звезда "Игры престолов" призналась в серьезных проблемах со здоровьем.
Звезда сериала "Игра престолов", Эмилия Кларк, не смогла дать поклоннику то, чего он сильно хотел
Недавно артистка рассказала в подкасте Jessie Ware’s Table Manners о неприятном случае в аэропорту.
У Эмилии произошла паническая атака, из-за чего она не могла дышать и расплакалась. По словам звезды, это случилось из-за морального и физического истощения.
Сообщалось, что американская актриса Эмилия Кларк, которая известна по сериалу "Игра престолов" очаровала внешностью в необычном наряде.
Звезда появилась на ежегодной премии The Fashion Awards-2019, где чествуют выдающихся дизайнеров.
33-летняя Эмилия выбрала желтый наряд с пикантными разрезами в области бюста. Артистка сразу же приковала к себе взгляды, благодаря яркому платью, под которое предпочла не надевать бюстгалтер.
Напомним, звезда "Игры престолов" раскрыла подробности смертельной болезни
А еще Politeka писала, что звезда «Игры престолов» не удержала упругую грудь в тесном наряде
Также Politeka сообщала, что большая беда настигла звезду "Игры престолов"