Украинская певица Джамала порадовала поклонников новым снимком в необычном образе

Звезда позировала полулежа на паласе, опершись о кресло, пишет Рoliteka.net. Для фото артистка выбрала топ, выгодно подчеркивающий ее пышную грудь, брюки-клеш, босоножки и плащ. Макияж Джа - с акцентом на глаза, прическа - высокий пучок.

Кроме кресел и паласа локацию дополняет лампа на длинной ножке в ретро-стиле.

Джамала выглядит загадочно, глядя вдаль.

"Считаю, что празднование Нового года не должно происходить только в кругу семьи. Это не религиозный праздник. Мне кажется, наоборот - чем веселее, шумнее, с новой компанией, тем круче! 🎉🎊Что думаете? А как вы празднуете?", - поинтересовалась артистка у подписчиков.

"Присоединяюсь🤗 Рождество должны праздновать с нашими родителями, родственниками, бабушками и дедушками. Почтить и благодарить колядников 🍬🍬🥐🍫🍪🍭", "Устала?", "В кругу близких людей", "Очень красивое фото", "А я как раз считаю, что 00:00 надо встречать дома с семьей. потом уже можно куда-то пойти если желание есть", "В этом году уже с одноклассниками) 😂😍❤", "Туфли супер", "Каждый год сначала с семьей, а потом где-нибудь с друзьями в центре) Такая уже традиция😂😍", "Турция любит вас💋", "А мне наоборот, уже в семейном кругу хочется) когда была холостячкой - нагулялась с друзьями)))", "С семьёй❤️", "Крутяк", "Вот это бомба!", - написали пользователи сети.

Напомним, Джамала решила поделиться фото до своей популярности.

Она опубликовала один детский снимок, на котором она с короткой прической.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей. А на втором фото Джа предстала во взрослом возрасте, но в детском наряде.

«Взяла участие в спецпроекте «Переснять Новый год» и повторила свой детский образ. Наряды на новогодние праздники мне подбирала мама. Но, как видите, любовь к ярким нарядам и аксессуарам у меня была всегда», - говорится в подписи.

Ранее сообщалось, что Джамала позировала в ярком наряде - в откровенном топе с глубоким декольте, розовой мини-юбке и ботфортах, сверху звезда накинула дутую куртку.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».