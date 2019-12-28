Артистка представила серию фото и видео со своей репетиции перед концертом.

Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, пишет Рoliteka.net.

В этот раз в разделе Стори артистка представила серию фото и видео со своей репетиции перед концертом.

Звезда показала, как готовится к очередному концерту в естественном виде. При этом артистка рассказала о серьезном утомлении из-за частых выступлений, малого количества сна и в целом насыщенного графика.

Также Вера показала себя в нежном образе – с легким макияжем на лице и с множеством украшений с камнями и жемчугом. Волосы звезды распущены, а сама она позирует лежа на полу во время специальной фотосессии.

«Судя по гороскопу на 2020 год Водолеи проведут его в роскошных бриллиантах!! Значит буду сиять - чего и вам желаю 💎💎💎», – отметила Вера, написав ссылки на товары, которые рекламирует.

Как и ожидалось, пользователи сети решили оставить под постом множество слов в адрес звезды:

«Урааа ! Я тоже водолей , но изумруды и сапфиры люблю больше , увы...», «Ура! Такой прогноз мне нравится!!! Ведь у нас с вами в один день День рождения❤️», «Мне определенно нравиться гороскоп про Водолеев😍».

Также артистка поделилась в "сториз" Инстаграм кадрами семейной идиллии.

"Когда концерты каждый день в разных городах и вдруг выдается такое время с семьей… Бесценно", – подписала один из кадров певица.

10-летняя дочь Брежневой, Сара, прильнула к плечу матери. Тут же на снимке видно мужскую руку, лежащую прямо на груди артистки. По всей видимости, рука принадлежит ее супругу продюсеру Константину Меладзе. Несколько странный жест, учитывая, что совсем рядом находится его падчерица.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением