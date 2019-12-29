Дочь скандального политика Михаила Добкина, Алла, сделала интересное фото в студии

Красотка предстала в белом наряде: кофте и брюках, пишет Рoliteka.net. Стиль идеально подобран, что даже хочется крикнуть: "Вот это фигура!". На ногах у девушки были черные грубые ботинки. Образ завершили аксессуары и маникюр в светлых тонах.

Девушка присела на высокий стул и откинула голову вбок, демонстрируя пышную прическу. На Алле - легкий макияж, который лишь подчеркнул ее красоту.

В посте Алла рассказала о марафоне "за трезвость" и об его участии.

За час пост собрал более 400 лайков и много комментариев.

"Хотя чувствовать себя лучше не стал)", "Участвовала 😊 не пила все два месяца , довольна результатом 🙏🏻 хочу продолжать 👍", "Я не пил с 7 ноября и не курил!на новый год накидаюсь как положено👍", "6 месяцев как не пью😍 и не планирую. Все когда узнаю так с сочувствием на меня смотрят😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла, опубликовала новое фото с отцом. На снимке Михаил Добкин обнимает дочь, стоя возле лестницы дома.

Алла предстала в черном брючном костюме, а Михаил - в белой рубашке и черных брюках.

Девушка надела шлем и выглядела не очень радостно, показывая большой палец вверх.

"Спасибо @dobkinmm, за подарок на НГ🌲Я, правда, по-другому его себе представляла!))", - написала автор поста.

За 10 часов публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев.

Ранее мы писали, что Алла Добкина огорошила поклонников, сообщив о своей болезни.

Девушка поделилась в микроблоге в Инстаграм снимками, на которых предстала в черной одежде и с печальным видом.

На одном из кадров Алла сидит на пуфике, широко расставив ноги. Весь ее вид говорит о болезненном состоянии: плечи опущены, одна рука безвольно повисла и она даже не смотрит в объектив.

Как оказалось, причиной удрученного состояния известной украинки стала простуда.

Ранее сообщалось, что Алла сделала селфи, сбросив с себя верхнюю одежду и позируя лишь в черной футболке с надписями, а также с пышной укладкой.

Выразительные глаза Аллы смотрели прямо в камеру, а пухлые губы, идеальные брови и ресницы не могут уйти от внимания.

Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото

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