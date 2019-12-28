Актриса Татьяна Кравченко, которая родилась в Донецке, а живет и строит карьеру в России, а также сыгравшая роль Валюхи в "Сватах", поделилась новой актерской мудростью

Как передает Polliteka.net, об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Хорошему актёру не мешает даже самый блестящий режиссерский замысел…», - написала Кравченко и опубликовала свое фото.

Всего за час пост собрал более четырех тысяч лайков и множество комментариев. Пользователи сети восхощаются актрисой и поздравляют ее с Новым годом.

«Вы замечательная актриса», «Красивая женщина, талантливая артистка и замечательный человек! Крепкого Вам здоровья, творческих успехов и семейного благополучия. Новых хороших ролей!», «Вы - замечательная актриса! Спасибо за Вашу работу! Она великолепна!», «Какая ж она очаровашка, посмотришь и уже настроение поднимается», «Господи, какой же у вас взгляд и улыбка! без насмешки Джоконда отдыхает. Счастья вам», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Кравченко призналась, что слава действительно важна для актеров.

«Кино — интересный опыт, оно дает славу, а она необходима актеру. Не верю, когда говорят: мы занимаемся искусством, и узнаваемость нам не нужна, ничего подобного. Правда, желание прославиться подстегивает по молодости, сейчас это меня не волнует, хотя приятно, когда узнают», - заявила она.

При этом актриса отметила, что даже важнее съемок в кино считает работу в театре.

«Но важнее, конечно, театр. Зрители всегда задают вопрос: «Как можно одно и то же играть по многу раз?» Но не бывает двух похожих спектаклей. Жизнь на сцене удивительна и открыта. Кино в силах выгодно преподнести даже бездарного актера — помогут оператор и монтаж», - поделилась откровениями актриса.

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