Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Она продолжает активно постить новые фото своих достижений, а также демонстрировать разные части тела свои и своего возлюбленного, подогревая желание пользователей обсудить ее скандальные выходки. В этот раз артистка похвасталась очередной рекламой, которые часто представляет в Инстаграм.

«Черная ⚫ или красная 🔴 икра? На чьей стороне вы?😉 Я вот больше люблю черную икру! И из года в год доверяю только «Кремлевскому икорному дому» @kremlin_caviar 🔝 Супер оперативная доставка, большой выбор подарочных наборов на Новый Год и самое главное, что качество на высоте💪», – пишет Волочкова под постом.

Как и ожидалось, пользователи сети не остались равнодушны:

«Куколка», «Губа не дура, любить черную икру...», «Настя может вы хоть одежду разную будете одевать, а эту застиранную футболку уже отдадите нуждающимся? Которые не могут позволить себе ни какой икры», «Мне от Настиного дома холодно становится, музей, честное слово», «Икра - это неплохо. Но почему на столе стоят искусственные цветы? Где белые розы, "подаренные" вчера?))))», «Вы ее любите рекламировать?😂 Вы ж только листьями питаетесь! Иначе у Вас были бы волосы на голове, а не лысина😂».

Ранее звезда опубликовала видео, сделанное на кухне в ее особняке. В кадре Настя в комбинезоне с изображением тигра, а его короткие шорты едва прикрывают пятую точку.

Балерина рассказывает, что она якобы собралась готовить плов для «любимого человека» и показывает огромную миску с порезанной морковкой. Позже она признается, что «где я, а где плов» и заявляет, что будет есть салат, а затем зачем-то показывает холодильник с масками для лица, которые делит пополам с Лолой, своей домработницей.

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