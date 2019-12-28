Родные актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящее время продолжает бороться с раком, удивили эмоциональным обращением

Семья накинулась на журналиста, который назвал страшный недуг - выдумкой. В то время, пока все пространство СНГ затаило дыхание в ожидании вестей о здоровье звезды популярного сериала "Моя прекрасная няня", некоторые поставили под сомнение ее тяжелое состояние. Близкие актрисы назвали журналиста "неуважаемым писакой" и пожелали ему того же, через что проходит Анастасия. Правда, за резкость попросили прощения.

"Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам", - указано в сообщении.

Также близкие Заворотнюк просят оставить их семью в покое и не просить рассказать подробности.

Ранее мы сообщали, у супруга Анастасии, фигуриста Петра Чернышева вот уже который месяц проблемы с налоговой. Правоохранители якобы расследуют сомнительные финансовые операции. Недавно стало известно, что один из российских банков заблокировал счета Чернышева. Появилась информация, что сделано это по указке налоговой из Санкт-Петербурга, где зарегистрированы фирмы фигуриста.

Также мы рассказывали о том, что о болезни Заворотнюк стало известно весной 2019 года. Правда, сначала информация была больше похожа на слухи: семья всячески оберегала актрису от огласки. Ближе к осени, когда актриса очутилась в московской клинике в коме, - опровергать страшный недуг уже не имело смысла.

Незадолго после рождения дочери Милы у Заворотнюк обнаружили опухоль в головном мозге. Актриса перенесла операцию в Германии, однако хирургическое вмешательство не принесло плодов.

В настоящее время Заворотнюк находится в реабилитационном центре в Москве, где проходит различные процедуры, облегчающие ее состояние. У нее паралич правой части тела.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Также Politeka писала, что молодая дочь больной раком Заворотнюк показала неожиданное фото звездной матери.