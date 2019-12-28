Таке нікого не змогло залишити байдужим

Чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням, Петро Чернишов вперше за довгий час показав однорічну доньку Мілу

Це сталося 27 грудня під час прем'єри шоу Тетяни Навки "Спляча красуня. Легенда двох королівств", пише КП.

Наголошується, що з-за стану Заворотнюк Чернишов виглядає дуже подавленым. Знаючи про це, друзі вирішили зробити чоловікові сюрприз.

У фіналі шоу Навка сказала Петрові, що в залі знаходиться його однорічна дочка Мила.

"Чернишов одразу ж узяв дитину на руки і виніс її на лід. Так зворушливо цілував однорічній дочці ручки, що вся арена плакала", – пише видання.

Раніше ми повідомляли про те, що судові пристави оголосили полювання на родичів Завоторнюк. Відомо, що зіркова сім'я накопичила борги, які тепер вимагають погасити.

Повідомляється, що у матері Заворотнюк є борг за квартиру в розмірі майже 46 тисяч рублів. Платежі за житло перестали надходити саме в той момент, коли з'явилася перша інформація про тяжку хворобу "прекрасної няні".

Згідно з рішенням суду, жінка в обов'язковому порядку зобов'язана погасити заборгованість. Такий вердикт феміда винесла ще в 2018 році, але судові пристави оголосили полювання лише зараз.

Також варто розповісти, що серйозна фінансова проблема обрушилася на Петра Чернишова. З'ясувалося, що банк заблокував рахунки чоловіка Анастасії Заворотнюк.

В соцмережах стверджують, що саме з-за великих пожертвувань банки заблокували рахунки фігуриста, розцінивши транзакції як шахрайство.

Але директор Анастасії Заворотнюк спростувала цю інформацію і заявила, що сім'я російської актриси офіційно не оголошувала про збір грошей на лікування.

«А з чого ви взяли, що люди нам перераховували гроші? Де ви взяли таку інформацію? Ваш маячню коментувати я не буду», заявила Тетяна Попова в коментарі журналістам.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Також Politeka писала, що молода дочка хвора на рак Заворотнюк показала несподіване фото зіркової матері.