Дочь Даны Борисовой после скандала с матерью заблокировала ее в социальных сетях
Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм российская телеведущая Дана Борисова разместила фото, сделанное на популярном курорте. На нем запечатлена местная женщина, внешность которой вызывает подозрения. Сама звезда предположила, что ранее она выглядела, мягко говоря, иначе.
В комментариях на нее накинулись подписчики и выразили негодование тем , что Борисова улетела на праздники без своей 12-летней дочери Полины.
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На что телеведущая призналась, что девочка не только решила жить раздельно, но и заблокировала ее в телефоне и социальных сетях.
Она попросила всех, кто избежал "бана" передать ее дочери послание.
"Передайте, ЛЮБЛЮ, СКУЧАЮ И НЕ ОБИЖАЮСЬ", – написала ведущая.
Ранее мы рассказывали, российская телеведущая Дана Борисова оказалась в центре скандала со своей дочерью
Причиной стал конфликт Борисовой с 12-летней Полиной, который закончился госпитализацией дочери, вызовом полиции.
Мать и дочь решили вынести на публику выяснение отношений.
На своей странице в соцсети девочка рассказала, , что у ее матери снова появились проблемы с наркотиками. Из-за этого она переехала жить к отцу.
В свою очередь Дана очень расстроилась таким поведением близкого человека и решила сдать анализы в медицинском центре, результатами которых поделилась в сети.
"Спасибо тебе, любимая Полина за всю грязь, которую получаю от тебя взамен на понимание и любовь", – написала Борисова.
В документе указано, что следов наркотических веществ у нее обнаружено не было.
Напомним, известная ведущая после избиения помирилась с дочкой
А еще Politeka писала, Дана Борисова набросилась на дочь из-за наркотиков, такого поворота никто не ожидал: "Денег не хватит..."
Также Politeka сообщала, что дочь ногами избила известную российскую телеведущую