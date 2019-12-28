Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась утренним фото

Знаменитость на фото позирует в короткой пижаме. При этом рядом с ней ее супруг Тимур Хромаев. Она облокотилась об его плечо. Муж держит чашку, а Маша чайник. Пара выглядит счастливой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Ефросинина облокотилась о холодильник и держит яблоко. Пара смеется над чем-то.

"Совместные завтраки иногда ценнее ужинов", - написала Маша под снимком.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Такие красивые, счастья вам!", "Очень красивая пара!!!", "Обожнюю суботи за сніданки з родиною)", "Маша, какая вы красивая пара", "Необыкновенно красивая пара", "Какие искренние эмоции на фотографии ".

Ранее мы сообщали, что Маша Ефросинина ужаснула резкими изменениями во внешности.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина резко изменилась во внешности и показалась всем

Так, можно увидеть, что Ефросинину снимают с оригинальной маской, из-за чего ее лицо преобразилось до неузнаваемости.

«Бля*а-муха. Ой, я опять матюкнулась и меня будут проклинать опять», - сказала она, увидев свое лицо.

Уточним, что поклонники Ефросининой не смогли высказаться об инциденте, поскольку кадрами ведущая поделилась в Сторис.

Сообщалось, что Ефросинина поразила откровенным признанием о 15-летней дочери.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как ей отдыхалось без детей.

Недавно звезда телевидения Маша Ефросинина насладилась отдыхом в Мексике. Об этом женщина рассказала в эфире программы «Звездный путь». Маша Ефросинина отдыхала вместе с любимым мужем и дочкой в известном Канкуне, однако младшего сына – семья оставила дома.

Напомним, Маша Ефросинина показала своего красавчика-сына, личные кадры облетели сеть

А еще Politeka писала, что Маша Ефросинина оконфузилась в кожаном наряде

Также Politeka сообщала, что Ефросинина ошеломила внешним видом без макияжа



