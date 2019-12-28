Украинская телезвеззда Регина Тодоренко во очередной раз удивила поклонников в сети

Как сообщает Рoliteka.net 29-летняя ведущая и певица Регина Тодоренко, которая строит свою карьеру в России, ко всему прочему является успешной блогершей.

В своем микроблоге в Инстаграм знаменитость часто радует поклонников то душевными признаниями, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает свою семью

В своем новом посте Регина Тодоренко поделилась мыслями, что для нее значит Новый год, а также рассказала о семейных традиция.

«До Нового Года остались считанные дни 😍. Обожаю это время, в воздухе развивается какая-то особая магия. Для меня НГ - особенный праздник и очень семейный, к которому я всегда тщательно готовлюсь. У нас есть семейная традиция, мы всегда вместе ставим ёлку и наряжаем ее. Отдельная тема - это подарки.», - написала она.

Тодоренко призналась, что больше всего на свете любит не получать подарки, а дарить.

«Я всегда уделяю этому много времени, вкладывая в это всю свою любовь, чтобы порадовать своих родных и близких», - отметила телеведущая.

Так, днем ранее Регина рассказала о своем новом путешествии и отдыхе. При этом на новом фото в Инстаграм звезда показала фигуру в купальнике. А в этот раз показала кадр с того же отдыха на Бали, только в новом наряде и со счастливой улыбкой на лице.

Сама она прошлась по побережью в темном купальнике, поверх которого был надет легкий наряд красного оттенка.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.