Победители «Х-фактора», популярного в Украине песенного шоу, пошли по разным стопам – некоторые даже уехали из страны

Об этом рассказывает «СТБ».

Так, победитель первого сезона конкурса Алексей Кузнецов одержал победу 19 лет назад. В 2013 году он даже пел Гимн Украины во время открытой тренировки нашей сборной на Евро. Однако зимой этого года мужчина уехал из страны в США. Там он покоряет сердца американской публики.

А вот второй победитель конкурса – Виктор Романченко, умудрился не только продолжить заниматься музыкой, а и спеть с легендарной группой Queen и Адамом Ламбертом. В 2018 году он выпустил клип на песню «Боли не будет».

В третьем сезоне «Х-фактора» победительницей стала Аида Николайчук. Она пробовала свои силы во втором сезоне, но «не срослось». А после триумфа она продолжила заниматься творчеством и все-таки нашла свое призвание. Сейчас девушка дает концерты, снимает клипы и записывает хиты.

Александр Порядинский – победитель четвертого «Х-фактора», уже тогда, в юном возрасте, с умом распределил денежный приз. Половину денег он отдал родителям, а вторую половину вложил в свое развитие. Сейчас он занимается гастролями, с которыми объездил половину Украины. Кроме того, в июле Порядинский выпустил клип на песню «Поцелуй».

В пятом сезоне конкурса победителем стал Дмитрий Бабак. Он снял клип на песню «Одна» и пробовал свои силы в качестве композитора. В 2018 году подавал заявку на участие в Евровидении.

MELOVIN, победитель шестого»Х-фактора», сумел пройти Нацотбор на Евровидение и отправился представлять Украину в 2016 году. Несмотря на фиаско, на родине его встретили преданные фанаты. Сейчас он гастролирует по Украины и развивается как музыкант.

В следующем сезоне «Х-фактора» победу одержал Севак Ханагян. Он стал популярным певцом не только в Украине, но и в родной Армении. В 2018 году он представил последнюю на Евровидении с песней «Qami», с которой занял 15 место.

А вот победитель восьмого сезона «Х-фактора» Миша Панчишин вместо приза в один миллион гривен решил получить профессиональную поддержку от «СТБ» на аналогичную сумму: запись клипа и ротацию на радио. Сейчас молодой человек выступает и снимает клипа.

В последнем сезоне конкурса победу одержали ребята из ZBSband, более известные как «Веселый компот». Сейчас они создают музыку, сотрудничают с Настей Каменских и играют в театре.

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