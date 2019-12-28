В субботу, 28 декабря, состоялся суперфинал легендарного песенного проекта «Х-фактор», на котором был определен победитель

Об этом сообщает Politeka.

Так, согласно решению судей, победительницей десятого сезона конкурса стала Элина Иващенко. Она получит помощь от канала СТБ в размере один миллион гривен. Их можно будет потратить на собственную раскрутку.

Уточним, что в суперфинале участвовала Элина Иващенко (Игорь Кондратюк)

Вторым суперфиналистом был Георгий Колдун (Оля Полякова).

Кроме него, на сцене выступил музыкант Дмитрий Шуров. Сначала он спел песню «Крылья», а после – импровизировал вместе с ведущей Лилией Ребрик, которую пригласил сесть прямо на рояль.

Также на сцене появилась и «няня Люда», которой Оля Полякова предложила подписать контракт. Звездная блондинка рассказала, что ее подопечная уже записала четыре личных песни, и скоро планирует выпустить собственный альбом.

Выступил на сцене и бывший участник "Х-фактора" Александр Кривошапко.

Режиссер-постановщик Юрий Пристанецкий рассказывал, что переживал из-за постановок номеров для финала, поскольку они «выстраиваются не только для участников, но и для звездных гостей, а это всегда дело очень ответственное».

Раннее сообщалось, что в эфире третьего прямого эфира «Х-фактор» участников ждало настоящее испытание. Восемь исполнителей из четырех команд судей впервые выступили в сопровождении симфонического оркестра. Таковым был замысел режиссеров шоу.

Открывал вечер подопечный Андрея Данилко из Миргорода Иван Ищенко. Парень исполнил песню Фарелла Уильямса «Happy». Судьи положительно оценили выступление, а Настя Каменских даже вспомнила, как подпевала эту песню самому Уильямсу на корпоративе в Монако.

Напомним, Данилко резко высказался об украинском языке.

Как сообщала Politeka, на Х-Факторе не сдержали эмоций из-за захвата украинских моряков.

Также Politeka писала, что Ротару, Винник и Сердючка вляпались в скандал к Новому году.