Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Она продолжает активно постить новые фото своих достижений, а также демонстрировать разные части тела свои и своего возлюбленного, подогревая желание пользователей обсудить ее скандальные выходки. В этот раз артистка решила поздравить своих работников по дому и поблагодарить их за все труды.

«На протяжении четырёх лет у нас дома существует традиция в преддверии Нового года собираться за одним столом с нашими Лолой и Рустамом, помогающим все это время во всем по дому.😊 Поздравлять друг друга и благодарить.😊 Лолочка и Рустам, спасибо вам за все, что Вы делаете для меня! За вашу заботу, помощь, внимание, доброту, терпение. И за прекрасный подарок.😊 Я очень вами дорожу и ценю каждый миг проявления вашего профессионализма и человечности.🙏 Вы-часть моей жизни. Замечательные вы люди. Я очень рада, что в нашем доме вы родили детей и живете с радостью. Дорожу и Вашим доверием.👍 Счастливого Нового года нам всем», – написала Анастасия.

Пользователи сети тут же принялись комментировать увиденное.

Ранее Волочкова опубликовала видео, сделанное на кухне в ее особняке. В кадре Настя в комбинезоне с изображением тигра, а его короткие шорты едва прикрывают пятую точку.

Балерина рассказывает, что она якобы собралась готовить плов для «любимого человека» и показывает огромную миску с порезанной морковкой. Позже она признается, что «где я, а где плов» и заявляет, что будет есть салат, а затем зачем-то показывает холодильник с масками для лица, которые делит пополам с Лолой, своей домработницей.

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