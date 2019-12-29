Состоялся суперфинал десятого сезона вокального шоу «Х-фактор»

Специально ко дню рождения легендарного проекта на его сцене собрались звезды: MONATIK, VERKA SERDUCHKA, Alyona Alyona, ALEKSEEV, «Антитіла», Alexander Krivoshapko, Pianoбой и Jamala.

Они устроили невероятный праздничный концерт, подаривший зрителям новогоднее настроение.



Победительницей десятого сезона конкурса стала Элина Иващенко. Девушка была в команде Игоря Кондратюка и с каждым выходом на сцену удивляла жюри и зрителей проекта.

После того, как страна узнала нового победителя «Х-фактор» Игорь Кондратюк не смог сдержать радостных эмоций.







Настя Каменских ошарашила резкой сменой имиджа ради финала Х-Фактора на руках исполнительницы можно заметить «татуировки», а на голове длинное черное каре. При этом дополнял образ певицы элегантный наряд и кольцо.

А вот ее звездная коллега Оля Полякова выбрала не менее вызывающий образ - облачилась "Королева ночи" в "золотой наряд", который просто очаровал подписчиков певицы. В комментариях они восхитились таким видом Поляковой и засыпали ее лестными словами.

Непревзойденная Тина Кароль во время эфира исполнила попурри и примерила различные образы, которые не остались без восхищения украинцев.

А вот последний, но не менее важный, из тренеров Андрей Данилко отличился заявление о будущим победителе и, скорее всего, не прогадал.

"Мне кажется, я знаю, кто выиграет, — неожиданно сказал Андрей Данилко во время финала. — У меня хорошая интуиция. Это будет хороший праздник. Хочу, чтобы все кайфонули!"

Кроме того, на сцене "Х-фактора" появилась и Верка Сердючка, которая исполнила новый хит Make it rain champagne. Невероятный перформанс просто взорвал зал.



Напомним, беременная Ольга Полякова не сдержалась из-за пола ребенка.

Как сообщала Politeka, Полякова ошеломила новым видео, такой ее еще не видели: "почти как Пугачева".

Также Politeka писала, что Полякову довели до слез прямо на концерте.



