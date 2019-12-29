В субботу, 28 декабря, состоялся суперфинал легендарного песенного проекта «Х-фактор», на котором был определен победитель

Так, согласно решению судей, победительницей десятого сезона конкурса стала Элина Иващенко.

Девушка была в команде Игоря Кондратюка и с каждым выходом на сцену удивляла жюри и зрителей проекта. Юная певица прошла сложный путь не только на проекте, но и в жизни.

Родом победительница Х-Фактора из Броваров. Элину воспитывали только бабушка с дедушкой. А во время обучения в школе, она стала жертвой булинга из-за лишнего веса, но не сдавалась и стремилась достичь своей цели - стать певицей.

Девушка неоднократно принимала участие в вокальных конкурсах, а в 2016 году стала победительницей проекта "Голос. Дети-2016".

Девушка решила не останавливаться на достигнутом, поэтому приняла участие в десятом сезоне шоу "Х-фактор" и победила.

Кроме того, Элина Иващенко примет участие в Национальном отборе на Евровидение-2020.

Ранее, на одном из эфиров, Настя Каменских раз решила "полюбезничать" со своей не менее известной коллегой Олей Поляковой.

На опубликованных Настей Каменских кадрах со сториз, артистки продемонстрировали милый поцелуй прямо в губы.

Обе звезды облачились в латексные сценические костюмы алого цвета и, сидя за судейским столиком шоу, они решили на камеру "чмокнуть" друг друга в губы.

Напомним, беременная Ольга Полякова не сдержалась из-за пола ребенка.

Как сообщала Politeka, Полякова ошеломила новым видео, такой ее еще не видели: "почти как Пугачева".

Также Politeka писала, что Полякову довели до слез прямо на концерте.