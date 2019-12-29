24-летняя красотка из "Женского квартала" Лера Товстолес покорила сердца тысяч мужчин

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм артистка поделилась новогодним снимком - по крайней мере, она так сама его окрестила в подписи. В кадре Лера предстала в невероятно роскошном образе: на ней черная майка и такого же цвета рубашка, которую она спустила на плечи. Непревзойденный яркий макияж в розовых тонах, большие серьги под золото и идеальная укладка дополнили эффектный образ.

"Как по мне новогодняя фотка) Как вам ?) Я практически готова к новому году, ёлка, наряд, маникюры и педикюры, ещё осталось приготовить еду, но это все 30 го. Отработать в новогоднюю ночь и наконец-то выздороветь", - написала в соцсети Лера.

Комментирующие засыпали артистку комплиментами:

"Ого... она ещё и кушать готовит😊"

"Красотка💕"

Ранее мы сообщали, Товстолес поделилась в Инстаграм забавным фото. Ее подловили на сцене в тот момент, когда она чем-то была обеспокоена или же просто устала. Лера опустила плечи и явно приняла расслабленную позу, а выражение ее лица будто бы так и говорит: "отстаньте, больше не могу".

"ПОКА ГОД СВИНЬИ 🐽 Или как бы ты подписал эту фотку ?)", - спросила Лера.

Комментирующие с бурной фантазией сразу же стали предлагать свои варианты развития событий.

"Ну маам, ну хватит меня снимать и про меня рассказывать своим подругам, что я непонятно где работаю."

«Ну, опять зовут на корпоратив. Надоело!»

Также мы писали, Лера похвасталась идеальной фигурой, примерив роскошное вечернее платье. От выреза на спине невозможно отвести взгляд. Примечательно, что на Лере нет бюстгальтера: воображение рисует фантастическую картину. Волосы знаменитости подобраны к верху, а большие оригинальные серьги и яркий макияж дополнили роскошный образ.

Комментирующие оставили уйму восхищенных откликов:

"Огонь 👍"

"Какой изгиб ... ! Ухххх!💥"

"Хы, интересная фотка, необычная. Хорошо, зачёт. 👍"

Напомним, эффектная красотка из Квартал 95 похвасталась изгибами без белья: "Магическая фотка"