Артистка решила показать себя в естественном виде во время стильной фотосессии

Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка решила показать себя в естественном виде во время стильной фотосессии. На новом кадре звезда похвасталась идеальным образом – на лице минимум макияжа, а волосы просто распущены, без каких-либо укладок.

Свой снимок звезда дополнила интересным постом:

«После розыгрыша очень классные эмоции)) больше 15 тыс комментариев - столько желающих, столько приятных слов в ваших сторис ! Столько удовольствия от того, что к Новому Году я смогла подарить подарки даже незнакомым людям) Сначала я выбрала рандомно в прямом эфире одного человека , проверила, оба условия были выполнены ) Но мне показалось мало 🙈 поэтому выбрала ещё )) им оказалась. Безгранично рада тому, что вы у меня есть ♥️», – пишет Вера.

Поклонники не остались в стороне:

«Обожаем!!! Даже в Турции на концерт ходили!!!!», «Восхитительна😘», Как всегда, Красота ты Верочка!», «Класс поздравляю победителей! Верочка , а давайте конкурс с вашей косметикой», «Идеальная Вера🔥», «Какя же ты милая», «Happy new years ❤️😘».

Также Вера показала себя в нежном образе – с легким макияжем на лице и с множеством украшений с камнями и жемчугом. Волосы звезды распущены, а сама она позирует лежа на полу во время специальной фотосессии.

«Судя по гороскопу на 2020 год Водолеи проведут его в роскошных бриллиантах!! Значит буду сиять - чего и вам желаю 💎💎💎», – отметила Вера, написав ссылки на товары, которые рекламирует.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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