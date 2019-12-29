Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва похвалилася серією пікантних кадрів, показавши, як розважається у стильному образі

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному вигляді, пише Politeka.

Співачка вирішила оригінально «попрощатися» зі старим 2019 роком, представивши в Instagram невеликий ролик з свого влога. За словами Наді, цей рік був дуже насиченим і своїми емоціями вона вирішила поділитися в спеціальному ролику.

«Останній випуск «DODO VLOG» 2019. Дуууже кайфовий! Вже на каналі , швидше переходьте і дивіться) А ще не забудь підписатися ☝️♥️💥 мені буде дуже приємно . Посилання в описі профілю і stories 🙌🏻», – написала Надя в Instagram.

Користувачі мережі відразу ж відреагували на показані кадри:

«Увииии😍», «Ураа,спасибі велике❤️краща🔥», «Ааа розовие туфлі ти у них на лізі сміху била», «От тобі й доброго ранку😂❤️❤️❤️. Крутий влог🙌», «А якщо ми вже давно підписані і зараз поставили лайк. Як можна тобі ще приємно зробити? 😂😂😂», «Наслідки після виходу влога : Настрій підняте, голос зірваний, мама перелякана, але найголовніше, що настрій підняте 😹❤❤❤❤», «Вже дивлюся! Влог суперський, дуже подобається».

До цього співачка показала незвичайне фото, яким чимало розбурхала мережу. На представленому кадрі Надя з'явилася в новорічному блискучому луці.

При цьому артисти посміхаються, притиснувшись один до одного.

Також Надя Дорофєєва похвалилася в мережі відвертими нарядами, в яких виступила на концерті.

дівчина опублікувала Знімки в розділі Stories в Instagram. Так, на одному з опублікованих знімків Дорофєєва одягнена в один тільки боді чорного кольору з написом бренду, накинута зверху лише прозора накидка у вигляді сукні. Вона вигнулась у спокусливій позі, продемонструвавши глядачам зі сцени свої голі ноги і п'яту точку. Вона підняла Руки вгору, в одній Дорофєєва тримала мікрофон.

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