22-летняя дочка Андрея "Кузьмы" Скрябина Мария-Барбара поделилась сокровенным, рассказав, об отношениях с отцом

Девушка уверена, что ее супруг Виктор непременно понравился бы папе. По ее словам, у них с отцом были доверительные отношения, и тот ни за что бы не стал перечить ее выбору, пишет "Обозреватель".

"Мы с папой всегда очень доверяли друг другу. Мы были очень близки, поэтому он бы однозначно хорошо отнесся к моему мужу", – поделилась Мария-Барбара.

Кроме того, красавица рассказала, как именно Виктор сделал ей предложение. Парень решил сделать это в том месте, где они впервые увиделись. Правда, романтический момент был слегка испорчен.

"Предложение было очень романтичным, поскольку оно было в том месте, где мы впервые увиделись. Это был сюрприз, впрочем, я уже два месяца понимала, что это произойдет, поскольку, нашла в телефоне скрины с кольцами", – открылась девушка.

Напомним, стала известна правда о муже дочки Скрябина. Молодой человек по имени Виктор Тур оказался сыном некоего Анатолия Тура - главы сельсовета села Иванков Киевской области. Согласно его декларации, у семьи есть квартира в 70 м кв. в Борисполе, дом в Иванкове с таким же метражом и 8 земельных участков под Киевом. Кроме того, в декларации записаны 10 тысяч долларов на него и 5 тысяч долларов на его жену Екатерину.

Познакомились они во время учебы в медицинском университете имени А. А. Богомольца. Мария-Барбара заканчивает вуз и готовится стать дерматологом.

Также мы рассказывали, свадьба состоялась 20 декабря в роскошном ресторане под Киевом. Счастливая невеста похвасталась снимками в Инстаграм.

Пару со знаменательным днем поздравил певец DZIDZIO. Михаил Хома отметил, что Кузьма радуется на небесах за свою единственную дочь - Басю, как он ее ласково называл. Также певец призвал других присоединиться к поздравлениям.

Напомним, свадьба дочки Кузьмы Скрябина: что известно о таинственном женихе

Также Politeka писала, что дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж, появились фото молодоженов: "Отец радуется на небесах"