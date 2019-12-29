56-летняя российская певица Лолита Милявская удивила публику кардинальными изменениями во внешнем облике

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм снимком, на котором она предстала блондинкой. Кадр огорошил фанатов, многие даже не узнали в "этой" женщине Лолиту. Светлые длинные локоны красиво рассыпались на плечах артистки, а нежный макияж с розовой помадой (а не ярко-красной, как любит звезда) дополнил сказочный образ блондинки.

Милявская поспешила успокоить поклонников: это просто фотошоп, своего рода эксперимент. Таже она пообещала, что не станет менять образ жгучей брюнетки. Правда, возможно, многочисленные восторженные комментарии смогут еще ее переубедить и в жизни, не только в соцсети, кардинально сменить имидж.

"Как Вам такая «Снегурочка»??? 😂 Спасибо моим Поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы! 👻😂✌✌", - подписала фото Лолита.

"Ваууууу!!!!!Вах!!!Ах!!!!ОЧЕНЬ КРАСИВО👏"

"В ЖИЗНИ бы не подумала.....ОЧЕНЬ МИЛО, нежно, Лолочка))))"

"Боже, кто это)?"

"Время меняться👍"

"Кстати , гораздо лучше!! Предлагаю с этом года поменять имидж в целом в более элегантный стиль в одежде и манерах"

"Прикольно кстати😀, Лола а вы по моему никогда не были светленькой да?"

"Круто 😁 очень идёт этот цвет волос 👌"

"Никогда бы не подумала, но Вам действительно идет быть блондинкой!🤗"

"Темный цвет старит, думаю говорили уже)"

Ранее мы сообщали, Лолита прокомментировала запрет въезда в Украину, что стало для нее большой неожиданностью. Ведь, по словам Милявской, она ни разу не участвовала в политических концертах и подобном.

"Я не участвовала ни в одной акции государственной, не ездила вместе с президентом воспевать оду Крыму, не участвовала в выборной кампании. Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым - это по-прежнему Украина, в душе", - заявила певица.