56-летняя российская певица Лолита Милявская удивила публику кардинальными изменениями во внешнем облике
Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм снимком, на котором она предстала блондинкой. Кадр огорошил фанатов, многие даже не узнали в "этой" женщине Лолиту. Светлые длинные локоны красиво рассыпались на плечах артистки, а нежный макияж с розовой помадой (а не ярко-красной, как любит звезда) дополнил сказочный образ блондинки.
Милявская поспешила успокоить поклонников: это просто фотошоп, своего рода эксперимент. Таже она пообещала, что не станет менять образ жгучей брюнетки. Правда, возможно, многочисленные восторженные комментарии смогут еще ее переубедить и в жизни, не только в соцсети, кардинально сменить имидж.
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"Как Вам такая «Снегурочка»??? 😂 Спасибо моим Поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы! 👻😂✌✌", - подписала фото Лолита.
"Ваууууу!!!!!Вах!!!Ах!!!!ОЧЕНЬ КРАСИВО👏"
"В ЖИЗНИ бы не подумала.....ОЧЕНЬ МИЛО, нежно, Лолочка))))"
"Боже, кто это)?"
"Время меняться👍"
"Кстати , гораздо лучше!! Предлагаю с этом года поменять имидж в целом в более элегантный стиль в одежде и манерах"
"Прикольно кстати😀, Лола а вы по моему никогда не были светленькой да?"
"Круто 😁 очень идёт этот цвет волос 👌"
"Никогда бы не подумала, но Вам действительно идет быть блондинкой!🤗"
"Темный цвет старит, думаю говорили уже)"
Ранее мы сообщали, Лолита прокомментировала запрет въезда в Украину, что стало для нее большой неожиданностью. Ведь, по словам Милявской, она ни разу не участвовала в политических концертах и подобном.
"Я не участвовала ни в одной акции государственной, не ездила вместе с президентом воспевать оду Крыму, не участвовала в выборной кампании. Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым - это по-прежнему Украина, в душе", - заявила певица.
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