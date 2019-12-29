Известная украинская актриса Марта Адамчук, участница проекта "Квартал 95", показала новый образ в блестящем платье

В этот раз актриса выбрала блестящее длинное платье для образа. Отметим, что в нем очень приличное декольте. Марта села на спинку кресла, рядом лежит телефон, а сама Адамчук улыбается. На фоне можно заметить других людей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мои прекрасные 45 тысяч. Спасибо вам", - написала знаменитость под фото, поблагодарив таким образом фанатов, которых уже собралось 45 тысяч.

Ранее мы сообщали, что актриса студии "Квартал 95" Марта Адамчук напомнила подписчикам Инстаграм о важном событии.

Звезда опубликовала фото в соблазнительном образе. Марта предстала в красивом, облегающем платье, которое подчеркнуло ее изгибы. Девушка немного отогнулась, чтобы продемонстрировать бедро. Платье на тонких бретельках идеально подошло звезде.

Образ завершали маникюр, красивая укладка и едва заметные серьги. Марта выглядела великолепно, и, несмотря на то, что фото опубликовано в черно-белых тонах, заметна ее яркая внешность.

В посте Адамчук напомнила о премьере нового выпуска "Женского Квартала", который состоится вечером и пригласила всех к просмотру.

Сообщалось, что Артистка "Квартала 95" восхитила сеть, представив фото в стильном образе, которое опубликовала в социальной сети Instagram.

Звезда студии «Квартал 95» поразила новыми образами, показанными на странице в Instagram, отмечая участие в «Женском квартале».

В этот раз Марта Адамчук восхитила чувственным и нежным фото. Звезда предстала перед поклонниками с ярким макияжем и украшениями. При этом артистка позировала в тонком платье белого оттенка с оголенными плечами. Массивные камни в украшениях придали изящности Марте.

Напомним, красотка из "Квартала 95" сразила новым смелым образом

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