Известная украинская певица Татьяна Котова, которая до этого была солисткой группы ВИА Гра примерила на себе различные образы и поделилась ними в сети

Об этом сообщает Politeka.net,со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

В своем микроблоге Котова создала быстрое видео, сделанное из фотографий. На нем артистка представлена в различных образах из жизни. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«А какая ты «Таня Котова» будешь в новогоднюю ночь? Предлагаю всем примерить на себя возможные роли из моей жизни, для создания настроения в праздничные дни 😹» - написала певица.

Котова предложила своим подписчикам делать скрин видео и писать, что у них выпало в комментариях.

Ранее Татьяна Котова показала женщинам, как одеваться - при этом едва ли каждая сможет выглядеть так эффектно, как сама артистка.

На новом опубликованном видео, девушка игриво и непринужденно сменяет наряды один за другим и широко улыбается:

«Прямо из офиса на новогодний корпоратив без подготовки? Ну уж нет, я подготовила идеи на всякий случай😉💕

Сдержанные и праздничные образы с джинсовой блузкой…», - подписала видеоряд артистка.

На кадрах знаменитость засветила свои аппетитные формы - бедра и грудь в частности, а также стройные ножки. Фанаты уже так привыкли к откровенным публикациям певицы, что стали писать краткие и похожие на свои предыдущие комментарии - но в основном речь все так же идет о невероятной привлекательности Татьяны Котовой.

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