Известная украинская модель Леонила Гузь, ставшая Мисс Украина 2018, поделилась жарким видео без одежды

В ролике Леонила совсем без одежды. Сочные места прикрывает черное эротическое белье. Сначала Гузь позирует в профиль, а потом кадр меняется и ее снимают спереди. Знаменитость пикатно движется и еще больше привлекает желание мужчин. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это красиво", - написала Леонила под видео.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под видео:

"Это искусство", "Грациозность", "Это уже эротика", "Прекрасная", "Это магия", "Белье классное", "Роскошная".

Сообщалось, что сочная Мисс Украина избавилась от одежды и показала самое сокровенное.

Известная модель Леонила Гузь, которая стала Мисс Украиной в прошлом году, показала фото без одежды.

На снимке Леонила запечатлена по грудь. Она прикрылась только ее, возможно, полотенцем. Фотография вся в синих тонах.

"Главный цвет 2020 года! Нравится вам синий? У кого любимый он?", - написала под снимком Леонила.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото. Они хвалили красоту девушки и ставили смайлики в виде сердечек, а также огня.



До этого мы сообщали, что бесстыжая Мисс Украина полностью разделась на камеру, горячие кадры.

Мисс Украина 2018 Леонила Гузь показала эффектный кадр.

На новом снимке артистка предстала практически без одежды.

Новый студийный и, соответственно, профессиональный кадр поразил поклонников модели – на фото она пронзительно смотрит прямо в объектив камеры, вероятно, девушка полностью раздета и свою обнаженную грудь она прикрыла волосами, которые ниспадают с плеч.

Также в кадре виднеется коленка манекенщицы, видно, что она в черных колготах или чулках. Образ дополнил «умеренный» макияж.

Напомним, бесстыжая Мисс Украина показала свои красоты в прозрачном белье

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А еще Politeka писала, что Мисс Украина без штанов и стыда устроила взрослую фотосессию



