Известная певица Миша Романова, которая была солисткой группы ВИА Гра, поделилась фото с гримерки

На снимке Миша позирует перед зеркалом с букетом красных роз. Артистка в этот раз показалась в высоких сапогах, боди, и скорее всего, в колготах. Сверху Романова надела блестящий пиджак. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"После выступления. Спасибо за цветочки", - написала Миша.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Такая красавица. Хоть я и скучаю по Мише шатенке", "Такая счастливая", "Красивая до невозможности", "Губки сделала, сразу так мило стала смотреться", "А у вас кроме трусов на сцену, больше нечего надеть?".

Сообщалось, что 29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница ВИА Гры, примерила невообразимо соблазнительное вечернее платье.

Певица поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим снимком, сделанным в одном из свадебных салонов (который, впрочем, продает и вечерние наряды тоже). На артистке черное платье в пол с небольшим шлейфом, декорированное блестками. Изюминкой наряда стала, безусловно, зона декольте. Упругие прелести красавицы еле поместились в корсете и будто так и норовят "показаться". Идеальные укладка и макияж дополнили роскошный образ Миши.

Сообщалось, что фигуристая экс-ВИА Гра устроила горячие танцы и показала это всем.

Бывшая солистка известной группы ВИА-Гра Миша Романова устроила горячие танцы с мужчиной.

«Ну все, скоро и шпагат и двойное сальто будет на моих концертах», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Миша Романова тренирует растяжку и оттачивает биты. В конце ролика девушка танцует вместе с тренером.

Однако поклонники Романовой не смогли отреагировать на старания кумира, поскольку снимки девушка разместила в Stories.

Напомним, фигуристая экс-ВИА Гра подразнила экстремальным декольте

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