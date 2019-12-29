Известная украинская певица Тина Кароль поделилась снимками с выступления на Х-Факторе

Знаменитость в этот раз появилась в шикарном вечернем платье в пол, которое занимало очень много на сцене. Основа была розового цвета, а руки сделаны из блестящего материала. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Триумфальное выступление тренера Тины Кароль на гала-концерте Х-Фактор", - написала знаменитость.

Фанаты успели написать несколько комментариев под фото:

"Обожаю твои эмоции", "Это был разрыв", "Это было шикарно", "Наша гордость", "Круто", "Лучшая", "Невероятно", Смотрела и мурашки по коже", "Бомба энергии".

Ранее мы сообщали, что популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм.

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе.

В этот раз артистка поразила всех нежным выступлением в финале шоу «Х-Фактора». Сама артистка исполнила множество своих хитов, сменив во время концерта сразу несколько образов.

Сообщалось, что Кароль показала, чем занимается дома с Юлией Саниной.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе в месте с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной.

В этот раз певица показала в Инстаграм кадры, на которых позирует в чувственном и домашнем образе. На видео, которое появился в аккаунте звезды, она позирует в необычном стиле.

Так, певица представила трепетное видео, похваставшись женственным кадром вместе с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной.

Напомним, Кароль раскрыла всю правду о душевной боли

А еще Politeka писала, что Кароль поразила нежным фото с Юлией Саниной

Также Politeka сообщала, что Кароль в пикантной позе показала свое главное достоинство



