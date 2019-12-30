Стало известно, почему примадонна Алла Пугачева не пришла попрощаться со своей давней подругой Галиной Волчек
Как передает Politeka.net, об этом информирует Telegram-канал "НеМалахов".
По информации журналистов, Алла Пугачева сильно заболела на фоне новостей о смерти ее близкой подруги Галины Волчек.
Также известно, что внезапную смерть народной артистки Галины Волчек тяжело переносят и дети примадонны, для которых она стала настоящей бабушкой.
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"Алла Пугачева раздавлена смертью Галины Волчек. Примадонна сильно заболела и не смогла прийти на похороны лучшей подруги. Двойняшки певицы плачут который день. Они назвали худрука "Современника" бабушкой Галей. Замок Максима Галкина в Грязи погрузился в траур", - сказано в сообщении.
Муж примадонны Максим Галкин приоткрыл тайну на похоронах Галины Волчек и рассказал, почему его жена не пришла попрощаться с подругой.
По его словам, у нее резко ухудшилось состояние здоровья и Алла Пугачева осталась дома.
"У нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь", - добавил муж примадонны.
Ранее мы рассказывали о том, что народную артистку СССР Галину Волчек госпитализировали вечером 23 декабря в Москве. Когда приехала скорая, она была уже без сознания. После госпитализации артистку ввели в медикаментозную кому.
Галина Волчек перестала дышать самостоятельно из-за осложнений в результате двусторонней пневмонии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но26 декабря 86-летняя актриса скончалась.
Галину Волчек похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Ее могила – рядом с Марком Захаровым, который был ее близким коллегой и другом.
Как известно, Галина Волчек длительное время не могла избавиться от зависимости. Актриса до последних дней курила и могла за полчаса выкурить до четырех сигарет.
Волчек рассказывала, что к этому ее приучила Примадонна:
"Пугачева меня на мундштуки подсадила. Просто мундштучки, которые что-то вредное забирают. Я ее люблю и ей верю, она дала мне немножко, а потом я начала сама покупать".
Напомним, умерла звезда советского кино Галина Волчек: коллеги сообщили самую страшную новость.
Как сообщала Politeka, Волчек перед смертью раскрыла правду о детях Пугачевой: всплыла переписка, о которой никто не знал.
Также Politeka писала, что смерть Галины Волчек прервала спектакль, артисты плачут за кулисами.