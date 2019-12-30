Знаменитого актера из США Зака Эфрона срочно госпитализировали прямо со съемок

Как сообщает Daily Mail, в начале декабря артист объявил о начале съемок своего собственного приключенческого сериала. В формате реалити-шоу Эфрон на собственном опыте хотел показать зрителю, как можно выживать в непростых условиях.

Для этого он отправился в компании личного гида в джунгли Папуа – Новой Гвинеи.

21 день Эфрон не выходил на связь и не появлялся в соцсетях. О его перемещениях поклонники узнавали лишь из редких кадров, опубликованных в Facebook его гидом. Впрочем, и он вскоре ушел в тень и как оказалось, не случайно.

По информации издания, в диких лесах он заразился опасной инфекцией, схожей с брюшным тифом. Зак пытался терпеть вызванные болезнью осложнения, но недуг оказался сильнее. Спасатели доставили его в военный госпиталь в Австралии, где он прошел лечение, а затем улетел в США.

Сейчас жизни актера ничего не угрожает. Он чувствует себя хорошо и готовится вновь вернуться к съемкам. Когда он вновь сможет к ним приступить, впрочем, неизвестно.

Ранее мы писали о том, что знаменитый китайский и американский актер Джеки Чан чуть не погиб во время съемок сцены с перестрелкой

ЧП произошло в время съемок фильма "Авангард". Джеки Чан рассказал о произошедшем СМИ.

Чан находился под водой, когда его придавило каменной глыбой.

Чан утверждает, что не поддался панике, однако испугался, и его тело задрожало. На помощь актеру пришли коллеги, они вытащили его из воды.

По его словам, инцидент напугал всю съемочную группу. Режиссер фильма Стэнли Тонга очень распереживался и хотел остановить съемку.

"Когда я вышел из воды, режиссер Стэнли Тонга даже прослезился", – рассказал актер.

При этом Джеки Чан ответил, что с ним все хорошо и настоял на том, чтобы съемки продолжили.

Напомним, мир потерял знаменитого актера-красавца, печальные подробности.

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