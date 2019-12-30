Состоялся долгожданный праздничный гала-концерт юбилейного сезона вокального шоу «Х-фактор»

Помимо оглашения победителя, а точнее победительницы, в шой было много интересного.

Отметим, по результатам зрительского голосования, которое длилось всю неделю, в 10 сезоне победу одержала 17-летняя Элина Иващенко, подопечная Игоря Кондратюка. Таким образом, впервые в истории украинского «Х-фактора» в шоу победила участница категории «Девушки».

Изюминкой вечера стало выступление звездного тренера Тины Кароль. Кадры яркого номера она опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда бестала в откровенном наряде, который полностью обнажие ее ноги.

Ранее мы сообщали, что популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм.

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе.

В этот раз артистка поразила всех нежным выступлением в финале шоу «Х-Фактора». Сама артистка исполнила множество своих хитов, сменив во время концерта сразу несколько образов.

Сообщалось, что Кароль показала, чем занимается дома с Юлией Саниной.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе в месте с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной.

Напомним, Кароль раскрыла всю правду о душевной боли.

А еще Politeka писала, что Кароль поразила нежным фото с Юлией Саниной.

Также Politeka сообщала, что Кароль в пикантной позе показала свое главное достоинство.