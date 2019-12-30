Российская балерина Анастасия Волочкова отправилась на отдых в Таиланд

Звезда уже успела сделать несколько публикаций с отдыха в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

На одном из снимков Анастасия позировала у воды во время заката солнца. Волочкова надела яркий купальник - треугольниками, нижнюю часть своего тела она прикрыла платком. Волочкова обула шлепанца с цветами. А завершили образ различные украшения.

Волосы балерины мокрые, видомо, артистка только недавно вышла из воды. Настя подняла руку и изящно изогнулась.

"Как много я сегодня успела по прилету на Пхукет!🌴 Здорово, что перед Новым годом улетела.🌲🌴 Здесь тоже нет снега😂 Но тут тепло, красиво и уютно.❤️ И я украшаю это место своей стройностью, правда?😉 И компания у меня тут зажигательная!👍💪😂❤️ Мне очень приятно Ваше внимание, каким бы оно ни было, негативным или позитивным..😊 🌺", - написала знаменитость.

За час пост Волочковой собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Почему вы всегда в одних и тех же шлепанцах?", "Не дай Бог", "Похожа на старую ветлу качающуюся на ветру.... Это так к слову и в рифму. Но по мне это правда. Жалкое зрелище", "Настя,вы в каком году живёте?тапки и купальник просто жуть,неужели не заработала на новые красивые ,современные модели???", "Ощущение, что там холодно. Это ведь не так", "Настенька наслаждайтесь отдыхом! Всего вам светлого 😍✨", "Удачная фотка. Красиво !!!🌟", " приятного вам отдыха 🤩💃", "Ещё одну нашу красавицу Эвелину, там не встретили?", "Господи! Годзила", "БОГИНЯ", "То есть все остальные женщины там жирные ? 😜🤣🤣🤣 ой, Нася 😂😂😂 Иди бухай дальше 🍾🥂🍾🥂😂", "Какая же ты несуразная😆 А эти кусты на ногах какого века?!😂", "Тапки могилки, купальник на 10 размеров меньше, поза - все годами, стабильно!!", "Настя, ну купите себе новые пляжные вещи, тапки хоть смените", "Красивое фото, но только розы на ваших изящных ножках всё портят. Зачем сандали в океане...", " Просто восхитительно😍🌹🌹🌹🌹🌹", - написали пользователи сети.

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