Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.



На этот раз балерина поделилась снимком возле аэропорта "Домодедово". Как уточнила сама Волочкова, она отправляется на отдых.

"А теперь на отдых, который я заслужила! Отгадайте, в какой край.... Меня ожидают невероятные и самые неожиданные приключения! И, в том числе необитаемый остров! Спрячусь от вас, но буду сообщать об этом невероятном путешествии в райское место. Ещё не улетев, хочу поблагодарить добрых женщин, которые оперативно помогли все организовать! ", - сообщила она под снимком.





Вырядилась балерина довольно пестро: меховая шубка и платье в пол, мягко говоря, не очень дополняли друг друга. В руках артистка держала букет белых роз, а венцом образа стали босоножки, которые она предпочла явно не по погоде.



Как и ожидалось, пользователи сети не остались равнодушны и активно обсудили образ и идею балерины.



"Мать ты что обула там?!", "Это платье уже три года наблюдаю", " Настя хорошо отдыхайте! Не надо прятаться, вы и так никому не интересны)", " А чего гадать?? Сама всех давно оповестила, что в Тай летит...Спрячься так, чтобы тебя не видели даже в ленте", "Так напоминает Агузарову", "Да лети хоть куда, какое нам дело. Да и лучше бы там и осталась" - писали под постом балерины.





Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор

А еще Politeka писала, что развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя

Также Politeka сообщала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной







