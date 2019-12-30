Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, невеста экс-вице-премьера Украины Павла Розенко, опубликовала новое фото с возлюбленным
На снимке пара предстала возле моря, сидя на парапетах, пишет Рoliteka.net. Елена-Кристина вбрала синюю мини-юбку, белую футболку и обувь на платформе с леопардовым принтом.
Розенко также выбрал белую футболку, но и красные джинсы. Бывший вице-премьер обнял любимую сзади и широко улыбнулся
"А просто ХО-РО-ШО!😍💝 Свято наближається 😊🎄🥳", - написала Лебедь в посте.
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За примерно 40 минут пост Елены собрал более 3000 лайков и много комментариев.
"🔥Такие милые", "❤️❤️ Вы супер", "Кристина, хорошо вам отдохнуть! С наступающим новым годом❤️", "Всетаки любовь классное чувство, какими счастливыми она нас делает", "Красивые!!❤️", "Какая класная пара 😍🤞", "ХАрАшо, кАгда хАрАшо, правда?😂😁", "Классные вы🥠❤", "Класс", - написали пользователи сети.
Напомним, Елена-Кристина Лебедь недавно показала ролик с отдыха.
На видео Кристина в легком платье с открытыми плечами. Она зашла в морскую воду и покружилась в ней, при этом платье приподнялось от этого.
"Я и Снеговик. Тропическая версия, поднимающая настроение. Праздник приближается", - написала Кристина.
Ранее мы писали, что Елена-Кристина Лебедь похвасталась фото в купальнике и нарвалась на критику.
На снимке девушка позирует на пляже в одной из жарких стран. На ней надет бирюзовый купальник, а лицо скрыли солнцезащитные очки.
«Фотка с названием: «Да выдохни уже! Это не галлюны! Это РЕАЛЬНО ОТПУСК!»☀️⛱⛵️🤩🤩🤩"» - подписала снимок она.
В комментариях большинство отметили, что Кристина очень худая и пожелали ей немного поправится. Однако оказались и такие, кто восхитился фигурой телеведущей.
Напомним также, что Лебедь опубликовала предновогоднее фото с любимым.
Пара демонстрировала праздничный «фэмели лук». Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко позируют в одинаковых желтых свитшотах с новогодними мультяшными оленями.
«Идеальная пара!», «Солнечные олени», «Какие милые», - пишут в комментариях.
Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».
Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».
Также Politeka писала о том, что невеста Розенко показала, как развлекается в машине: «высунула язык и…».