Украинская исполнительница Вера Брежнева не стесняется показывать себя в разных образах, в том числе и без макияжа

Как сообщает Рoliteka.net, известная певица Вера Брежнева активно ведет свой блог в Инстаграм, где старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. При этом знаменитость не боится показать себя настоящую.

Последний снимок Брежневой именно такой. Артистка позирует в естественном виде – на лице минимум макияжа, а волосы просто распущены, без каких-либо укладок.

В подписи к фото артистка подвела итоги уходящего 2019 года, отметив, что этот год был для нее очень удачным.

«Обалденный и продуктивный год был у меня! 💛 По всем фронтам !) итоги лень писать да и я просто наслаждаюсь его результатами ! Пусть 2020й будет ещё лучше! Вот что я желаю себе вместе с крепким здоровьем!) Чего вы себе желаете больше всего?», - пописала снимок Вера Брежнева.

Фанаты принялись мгновенно комментировать увиденное:

"Веры вы прекрасны!", "Без краски ты тоже красивая", "Очаровательная девушка", - восхищаются в комментариях.

Также Вера показала себя в нежном образе – с легким макияжем на лице и с множеством украшений с камнями и жемчугом. Волосы звезды распущены, а сама она позирует лежа на полу во время специальной фотосессии.

«Судя по гороскопу на 2020 год Водолеи проведут его в роскошных бриллиантах!! Значит буду сиять - чего и вам желаю 💎💎💎», – отметила Вера, написав ссылки на товары, которые рекламирует.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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