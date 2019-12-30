Бывшая солитка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Гарновская похвасталась снимком без макияжа

Как пишет Рoliteka.net, одной из немногих знамениитостей, кто радует фотографиями без мейк-апа, является Надежда Мейхер.

Так, в своем Instagram певица опубликовала селфи, на котором запечатлела себя без грамма косметики. На фото артистка лежит на диване в ярко-красном спортивном костюме.

"Сегодня день «неваляшки» . А завтра в путь. ✈️ В трудовую новогоднюю НОЧЬ 🎤💃🏻", - говорится в подписи.

Увидев фото, подписчики пришли в восторг от внешнего вида звезды, и заявили, что без макияжа Надежда выглядит еще лучше, чем с косметикой.

«Обожаю вас, вы даже без мейка красотка🥰», «Надежда ты лучшая😍❤️», «Такая симпатичная "неваляшка")», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что на недавнем снимке Надежда стала в пикантной позе и приспустила платье на плечах.

Фото получилось довольно жарким. Если присмотреться, то можно увидеть на платье стихи Мейхер.

Вокруг певицы находятся старинные декорации. Можно рассмотреть люстру, которая напоминает горение свечи, а также старое кресло.

Напомним, Мейхер показалась в классическом костюме.. Она закрыла глаза и выгнула немного тело, что придало фото особой пикантности.

"Кто сегодня оставил осадок в душе твоей, Ангел мой? Кем заполнены мысли твои? До дна выпивая сокровенное, Ты радуешься. Со скоростью света услышу запах твоей любви. Это ты моё сердце биться заставляешь. Это ты моим чувствам придал значение, Моей жизни— смысл", - написала Мейхер под фото.

Напомним, жаркая Мейхер на столе показала сочные места в пикантной позе

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