Известной украинской телеведущей Регине Тодоренко стало плохо прямо в преддверии Нового года

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.

«Закрываю год капельницей! От сглаза», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке видно, что Тодоренко лежит в постели, пока ей делают капельницу. Украинцы не смогли задать ей какие-либо вопросы, поскольку фотографией девушка поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, Регина Тодоренко вдохновила поклонников на новые свершения. Так, знаменитость улетела с сыном Майклом на отдых в теплые края на Бали. Телеведущая постоянно засыпает поклонников многочисленными снимками с экзотического отпуска: показывает снимки в купальниках, фото с сынишкой, делится кадрами роскошных пейзажей.

А на днях она и вовсе решилась воплотить свою давнюю мечту в реальность.

Так Тодоренко решилась заняться серфингом. Она опубликовала в блоге Instagram несколько снимков в воде, на которых Регина стоит на доске для серфинга.

Сложно не обратить внимание на формы Регины, затянутые в купальник: крепкие ноги и тонкую талию. Но сама красавица высказалась о своей фигуре в весьма грубой форме.

"В прошлом году я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад”, - написала в посте Тодоренко.

Пользователи сети поспешили развеять опасения девушки, отметив, что ее фигура идеальная.

"Регина - огонь 🔥🔥 восхищаюсь 🤗💓", "Регина-умничка! Менапозитивный человек💓", "Да ладно Вам Регина, Вы просто прекрасны", "Очень вдохновляет! Красотка и умница! Пусть Новый год принесёт реализацию самых смелых идей!", "ВОСТОРГ!!!! 🤩 Так держать!!!! Всех Благ в Новом Году!!!", "🔥 мотивируйте нас еще больше)) здоровья", "Молодец, всегда на позитиве😍".

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.