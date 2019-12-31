Российская звезда Мария Кожевникова ошарашила своих поклонников странной публикацией

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, перед прошлым Новым годом Марию Кожевникову сразила ретровирусная инфекция, из-за чего она была под капельницей.

Перед главной ночью года Мария Кожевникова опубликовала в Instagram загадочный пост и выложила архивный снимок, на котором запечатлена с опущенными вниз глазами, а на лице можно увидеть грусть.

Российская звезда дала понять своим поклонникам, что она вновь столкнулась с серьезными проблемами.

"Ох, мои инста друзья! Уже второй год подряд декабрь мне подкидывает испытания", - пожаловалась Кожевникова.

"В прошлом году я с капельницей встречала Новый год, в этом даже вообще пока не представляю, что будет надеюсь, справимся и я все вам расскажу, сейчас даже нет сил написать пост", – добавила актриса в своем Instagram, намекая, видимо, на болезнь.

Подписчики сразу отреагировали на публикацию и оставили звезде десятки комментариев с поддержкой.

"Маша, все будет хорошо! Ты очень сильная!", - написала в комментариях ее коллега по цеху Валентина Рубцова.

Одна из поклонниц написала следующее: "Ну макияж на месте значит все не так страшно". На это Мария Кожевникова ответила: "Фото, естественно сделано не сейчас. Иначе вы меня бы испугались".

Ранее мы сообщали о том, что другая российская звезда Лера Кудрявцева осталась без груди. 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева на днях перенесла серьезную операцию из-за разрыва грудного импланта.

Оказалось, 15 лет назад она в одной из московских, якобы проверенных, с хорошей репутацией, клиник, сделала себе операцию по увеличению груди.

Врач ей тогда сказал, что срок гарантии - пожизненный - и "хоть танком дави" ничего с имплантами не случится. Однако, недавно выяснилось, что уже лет 5-6 как один из них лопнул и все это время силикон выливался "куда только можно".

Пластический хирург Светлана Жаркова заявила, что инцидент с Лерой Кудрявцевой - исключение из правил. По ее словам, телеведущая могла получить серьезную травму в анамнезе и даже не догадываться о ней.

Но специалист в недоумении, почему Лера Кудрявцева несколько лет ходила с поврежденными имплантами.

Напомним, телеведущую застукали за неожиданными развлечениями: "Попросила еще...".

Как сообщала Politeka, звезда поразила видом после пластики: начались проблемы с глазами, новое фото.

Также Politeka писала, что артистка откровенно заговорила о страшной болезни: "начала собирать деньги".