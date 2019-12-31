Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и видом без макияжа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка решила показать себя в естественном виде во время стильной домашней мини-фотосессии. На новом кадре звезда похвасталась идеальным образом – на лице минимум макияжа, а волосы просто распущены, без каких-либо укладок.

Под снимком в Инстаграм она рассказала об итогах года: «Обалденный и продуктивный год был у меня! 💛 По всем фронтам !) итоги лень писать да и я просто наслаждаюсь его результатами ! Пусть 2020й будет ещё лучше! Вот что я желаю себе вместе с крепким здоровьем!) Чего вы себе желаете больше всего?».

Поклонники Веры не остались равнодушны, а некоторые даже не оценили естественный вид Брежневой:

«Желаю счастья вашей семье и новых начинаний! Почаще приезжайте с концертами в Тбилиси! ❤️🌹», «А чёт как с бодуна.. Бухаешь?», «А я желаю себе встретить ещё больше людей "мотиваторов"», «Прочитала: " обеденный и продуктовый был год..."))))))) суета , видать , предпраздничная», «Год продуктивный через постель продюсора и композитора, ьещ него вы никто и ничего. Завтра вас бросит и все дела закончатся, нет не голоса ,не образования!!!».

Также артистка поделилась в "сториз" Инстаграм кадрами семейной идиллии.

"Когда концерты каждый день в разных городах и вдруг выдается такое время с семьей… Бесценно", – подписала один из кадров певица.

10-летняя дочь Брежневой, Сара, прильнула к плечу матери. Тут же на снимке видно мужскую руку, лежащую прямо на груди артистки. По всей видимости, рука принадлежит ее супругу продюсеру Константину Меладзе. Несколько странный жест, учитывая, что совсем рядом находится его падчерица.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением