View this post on Instagram

Сегодня я буду встречать Новый год на огромной сцене. на улице! Ровно в 00.00, я вместе с несколькими тысячами невероятных людей, начну новый 2020 год! Приглашаю вас встречать Новый год вместе! 22.00 - Екатерининский Парк и 00.00 - Ходынское поле! Буду вас очень ждать ! #департаменткультуры #лучшийгородзимы 🙌 И с наступающим !!! 🎄