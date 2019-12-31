Популярная певица Анна Седокова, солистка группы "ВИА Гра", показала, что творит на странном видео

Как сообщает Politeka.net, у знаменитой певицы Анны Седоковой выдался весьма насыщенный 2019 год.

Так, бывшая участница группы "ВИА Гра", певица и мама троих детей Анна Седокова сейчас счастлива в новых отношениях - у артистки страстный роман с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который играет за российские "Химки". Кроме того, она записала несколько новых клипов и выпустила зажигательные хиты.

Подводя итоги уходящего года, она решила рассказать, где будет встречать Новый год. Так, оказалось, что певица проведет 2019 год на огромной сцене во время концерта.

На видео, которое она приложила к своему посту знаменитость дурачится, сидя верхом на лошадке. На ней зимняя куртка-пуховик белого цвета и спортивный костюм черного оттенка. Волосы забраны в высокий хвост на затылке, а на лице минимум макияжа.

В комментариях пользователи сети начали писать для певицы множество комплиментов, отмечая, что очень хотят попасть к ней на концерт.

"Классная Вы, Анечка", "Самая красивая 😍👍", " 😍😍😍Люблю тебя💕💕💕 Просто не могуууууу❤️", "Аня с наступающим вас❤️ и вашу семью ❤️", "Ускакали деревянные лошадки!🐎".

Также ранее сообщалось, что известная российская певица украинского происхождения Анна Седокова поразила пикантным нарядом.

"Привет! Давно не виделись. Я на работе как дома, потому что мы сделали линию такой красивой домашней одежды», - говорит она.

Также Седокова рассказала о том, что в Новый год «хочется войти с самым красивым новым делом».

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Седкова позирует в откровенном наряде, который подчеркивает ее идеальные формы. Как можно заметить, певица решила примерить образ без белья.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом.