Популярна співачка Анна Седокова, солістка групи "ВІА Гра", показала, що творить на дивному відео

Як повідомляє Politeka.net, у знаменитої співачки Анни Сєдокової видався вельми насичений 2019 рік.

Так, колишня учасниця групи "ВІА Гра", співачка і мама трьох дітей Анна Седокова зараз щаслива в нових відносинах - у артистки пристрасний роман з 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тиммой, який грає за російські "Хімки". Крім того, вона записала кілька нових кліпів і випустила запальні хіти.

Підбиваючи підсумки року, вона вирішила розповісти, де буде зустрічати Новий рік. Так, виявилося, що співачка проведе 2019 рік на величезній сцені під час концерту.

На відео, яке вона приклала до свого посту знаменитість дуріє, сидячи верхи на конячці. На ній зимова куртка-пуховик білого кольору і спортивний костюм чорного відтінку. Волосся забране у високий хвіст на потилиці, а на обличчі мінімум макіяжу.

У коментарях користувачі мережі почали писати для співачки безліч компліментів, відзначаючи, що дуже хочуть потрапити до неї на концерт.

"Класна Ви, Ганнуся", "найкрасивіша 😍👍", " 😍😍😍Люблю тебе💕💕💕 Просто не могуууууу❤️", "Аня з наступаючим вас❤️ і вашу родину ❤️", "Поскакали дерев'яні конячки!🐎".

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"Привіт! Давно не бачилися. Я на роботі як вдома, тому що ми зробили лінію такою гарною домашнього одягу», - каже вона.

Також Сєдокова розповіла про те, що в Новий рік «хочеться увійти з найкрасивішою новою справою».

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Сєдкова позує у відвертому вбранні, що підкреслює її ідеальні форми. Як можна помітити, співачка вирішила приміряти образ без білизни.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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